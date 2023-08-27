5 ذنوب تجعل الدعاء غير مستجاب.. احترس من ارتكاب أحدها

يشكو كثير من الناس من عدم استجابة الدعاء أو أنهم يلحوا في الدعاء ولا يستجاب لهم، فيصيبهم اليأس والإحباط ، دون معرفة أسباب ذلك ، وقد قال العلماء قديما وحديثه أن هناك أسباب تجعل الدعاء غير مستجاب.

وهناك أمور قد تمنع إجابة دعائك ، وهي 5 ذنوب تحبس عنك إجابة دعائك وعادة ما يدعو المرء ويتمنى من الله الأشياء وقد تتأخر الإجابة وهو لا يعلم ما سبب ذلك قد تكون من 5 ذنوب تحبس عنك إجابة الدعاء وقد يؤخر الله الإجابة لحكمة يعلمها ههو سبحانه وتعالى ، ولكن ما يجب على المسلم هو الإبتعاد عن 5 ذنوب تحبس عنك إجابة دعائك حتى لا تكون سبب في تأخير الإجابه ومن ثم نستعرضها لكم.

5 ذنوب تحبس عنك إجابة الدعاء

1- تأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتها: والمقصود هنا بأن يؤخر الإنسان أداء الصلاة أو أن يجمع بين الصلوات وبعضها البعض عن عمد.

2- خبث السرير: بأن يدعو الإنسان بالخير بلسان ولكن في قلبه يخفي الشر ويتمنى حدوثه لغيره. النفاق مع الأخوان: ليس المقصود هنا النفاق مع الأخوين الشقيقين بل أن النفاق بصورة عامة والتعامل بغير ما يتواجد في القلب يؤدي إلى عدم استجابة الدعاء.

3- سوء النية: وهي أن يكون الإنسان يحمل نية سيئة تجاه بعض الأشخاص ويريد أن يؤديهم بأي طريقة سواء كانت مادية أو معنوية ويكون هذا بالدعاء عليهم بالشر.

4- ترك التقرب إلى الله: بأن يتخلى العبد عن التضرع والتوسل إلى ربه بأداء العبادات المختلفة وتأدية الأعمال الصالحة التي ترفع البلاء وتيسر الأمور مثل البر وإخراج الصدقات.

5- استعمال البذاء والفحش في القول: من أكثر الأمور التي تحجب الدعاء هي قول الألفاظ السيئة والشتائم المختلفة، وللأسف الشديد هو أمر بات منتشرا بكثرة في مجتمعاتنا العربية في هذه الأيام.



شروط التوبة النصوح

التوبة الصادقة والنصوح لا بد أن يتوفر فيها شروط عدة؛ منها:

1- الندم على ما قام به التائب في الماضي.

2- وترك الذنوب ورفضها طاعة لله تعالى.

3- العزم والإصرار على عدم الرجوع إلى المعصية.

4- إرجاع الحقوق إلى أصحابها من أموال، فيرجع لهم المال إلا إن سامحوه، وإن كان قد تكلم في أعراض الآخرين عليه أن يطلب السماح منهم.

أنواع التوبة

تنقسم التوبة لثلاثة أنواع، وهي:

1- التوبة الصحيحة؛ وهي أن يتوب العاصي من الذنب الذي اقترفه توبة صادقة.

2- التوبة الأصح؛ وتسمى بالتوبة النصوح، وهي أن يكره التائب المعاصي، وينزه قلبه عن الذنب، ويستقبح المعصية فلا تخطر بباله.

3- التوبة الفاسدة؛ وهي التي تكون باللسان فقط، وتبقى لدى التائب لذة في قلبه للمعصية.

فضل التوبة

التوبة إلى الله -تعالى- لها فضائل عديدة، منها:

1-سبب لمحبة الله عز وجل؛ فإن الله يحب التوابين.

2- سبب للعفو عن السيئات وقبول الأعمال.

3- سبب للنجاة من النار ودخول الجنة.

4-سبب في فلاح العبد.

5- سبب لنيل رحمة الله ومغفرته.

6- سبب للأجر العظيم وتحقيق الإيمان.

7-سبب في كسب الحسنات بعد السيئات.