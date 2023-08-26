كيف ساعد البريكس إيران على كسر عزلها من الغرب؟

جاءت الدعوة لإيران للإنضمام للبريكس بعد عام من الاضطرابات الداخلية والكآبة الاقتصادية، وفي أعقاب تحول البلاد نحو روسيا والصين. وبحسب ما نشرته نيويورك تايمز، فعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، انتقلت إيران من أزمة إلى أزمة.

ترددت أصداء الانتفاضة التي قادتها النساء والشباب سعياً لإنهاء حكم رجال الدين في جميع أنحاء البلاد. وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تكثيف دوامة الهبوط الطويلة للاقتصاد. أثارت حملات القمع العنيفة التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على أصوات المعارضة غضباً واسع النطاق في الخارج. وبدا احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة أكثر قتامة من أي وقت مضى.

لكن بعد ذلك جاء إعلان مفاجئ عن دعوة البلاد للانضمام إلى البريكس، وهي مجموعة من الاقتصادات الناشئة تهدف إلى العمل كثقل موازن للهيمنة الغربية على النظام العالمي. وأعلن المسؤولون الإيرانيون على الفور النصر، وتفاخروا "بالإنجاز التاريخي" الذي حققته بلادهم وتحدثوا عن إمكاناتها كشريك تجاري ومعطل إيديولوجي للهيمنة الغربية.

اتفق المحللون، بحسب تقرير للنيويورك تايمز الأمريكية، على أن ذلك كان انتصارا سياسيا للجمهورية الإسلامية بعد عام من الاضطرابات التي واجهت فيها أزمة شرعية حادة في الداخل والخارج.

على الرغم من أن الانضمام إلى البريكس ليس من المتوقع أن يساعد في حل المشاكل الاقتصادية الهائلة التي تواجهها إيران، إلا أن الفائدة الأساسية من الانضمام إلى المجموعة، كما يقول الخبراء، ستكون إثبات أن طهران لديها أصدقاء أقوياء. وقد يمنحها ذلك نفوذاً في أي مفاوضات أخرى مع الولايات المتحدة.

قال هنري روما، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "جزء من رسالة الحكومة، سواء إلى الجمهور الخارجي أو الداخلي، هو أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان وأنهم يتمتعون بتصديق بعض القوى الكبرى في العالم".

كان هذا التصديق، وفقاً لساسان كريمي، المحلل السياسي في طهران، بمثابة شكل من أشكال المكافأة لإقامة علاقات أوثق مع كل من الصين وروسيا.

أظهرت دعوات الأنضمام للمجموعة طبيعة هذا التجمع في الرغبة في إعادة تشكيل النظام المالي والحكم العالمي الحالي ليصبح أكثر تنوعا وأقل خضوعا للسياسة الأمريكية والدولار.

ووفقا لتحليل النيويورك تايمز، يأتي إدراج إيران في قائمة المدعوين في الوقت الذي أصبحت فيه الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط معقدة بشكل متزايد، مع غضب بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من شراكاتهم مع واشنطن.

تأكيدًا على أهمية حدث البريكس بالنسبة لإيران، سافر الرئيس إبراهيم رئيسي، لقبول الدعوة شخصيًا في جنوب إفريقيا.وقال رئيسي في كلمة ألقاها: إن جمهورية إيران تتمتع بإمكانات استثنائية وهي مستعدة للتعاون في جميع الركائز الثلاث الرئيسية لمجموعة البريكس؛ السياسية والاقتصادية والأمنية.

سيكون من الصعب حل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران. وقد ساهمت عقود من سوء الإدارة والفساد في تدمير الاقتصاد. حيث إن ما يسمى بالعقوبات الأمريكية الثانوية، التي تستهدف الأشخاص والكيانات التي تتعامل مع إيران، تمثل عقبة أخرى أمام جني الفوائد المالية الكاملة للعضوية في مجموعة مثل البريكس. على سبيل المثال، قال محللون إن إيران ستظل على الأرجح غير قادرة على الحصول على قرض من بنك التنمية الذي أنشأته دول البريكس.

تأتي الدعوة للانضمام إلى البريكس تتويجا لأشهر من النشاط الدبلوماسي لإيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، بعد روسيا، وربع احتياطيات النفط في الشرق الأوسط، والتي تعتبر نفسها دولة إقليمية.

قال روما من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: عندما تجمع كل هذه الأمور، ومن منظور أوسع، فإن إيران بالتأكيد ليست معزولة كما كانت قبل عام مضى.

بالنسبة لإيران، كان الدافع وراء المحور الشرقي جزئيًا هو القرار الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 بإخراج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إدارة أوباما مع إيران قبل ثلاث سنوات وفرض العقوبات.

وفي وقت لاحق، قالت الحكومة الإيرانية إنها لم تعد قادرة على الثقة في الغرب أو الاعتماد عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية، وغيرت سياستها، واقتربت من روسيا والصين. كما قامت بتسريع برنامجها النووي إلى مستويات تتجاوز بكثير تلك المتفق عليها في الاتفاق.

مع الأعضاء الخمسة في مجموعة البريكس قبل التوسع المخطط له، على سبيل المثال، زادت التجارة غير النفطية من إيران بنسبة 14 في المائة، إلى 38.43 مليار دولار، في السنة المالية 2022-23، وفقًا لتقارير إخبارية إيرانية نقلاً عن بيانات جمركية رسمية.

وقال ساسان كريمي، المحلل المقيم في طهران: "إن هذه النجاحات ذات الصلة في السياسة الخارجية لا تحسن الوضع الداخلي ولكنها تمنح إيران نفوذاً ضد الولايات المتحدة". "يمكن لإيران أن تدعي أن الولايات المتحدة فشلت في عزلها سياسيا وكسرها اقتصاديا والدخول في مفاوضات تتحدى الأمريكيين بثقة جديدة".

حتى في الوقت الذي تنخرط فيه إيران في الجهود الدبلوماسية لرفع صورتها في الخارج، فإن الصراع مستمر في الداخل بين الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على قدر أكبر من الحريات والحكومة التي تصر على سحقهم.

ينظر العديد من الإيرانيين والناشطين إلى الجهود الأخيرة التي بذلتها بعض الدول لجذب إيران باعتبارها ضربة لتطلعاتهم إلى التغيير الديمقراطي. قال جيسو نيا، المحامي الحقوقي المنتسب إلى المجلس الأطلسي في واشنطن والذي عمل على نطاق واسع بشأن إيران، إن توقيت المبادرات الدبلوماسية مع إيران، وخاصة عضوية البريكس، من شأنه أن يمد بلا شك شريان الحياة للنظام من خلال الدعم الاقتصادي.

وقالت نيا: إن الخاسر النهائي في كل هذا هو الشعب الإيراني – الذي يشعر بأنه غير ممثل وغير مدعوم من قبل رئيس دولته غير المنتخب وحكومته غير الخاضعة للمساءلة.