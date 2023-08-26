محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح المعرض الأول للكتاب

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة و الوفد المرافق لها ، و ذلك على هامش افتتاح معرض السويس الأول للكتاب

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة و الدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و العقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ

كما حضر كلا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالسويس .



وفى بداية اللقاء رحب المحافظ بوزيرة الثقافة و الوفد المرافق لها على أرض السويس.. مؤكدا أهمية و دور أجهزة و هيئات الوزارة فى تقديم الخدمات الثقافية و الفنية و رفع الوعي القومى للمواطنين من خلال تقديم البرامج والانشطة التي تستهدف تشكيل و بناء عقل و شخصية الإنسان المصرى إلى جانب تحسين الذوق العام و حماية التراث.



وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بتواجدها على أرض السويس الباسلة مقدمة الشكر و التقدير للواء عبد المجيد صقر لما يبذله من مجهودات و دعمه الجاد لتذليل أى عقبات و حرصه على التعاون المثمر و البناء بين وزارة الثقافة و محافظة السويس .. مؤكدة على حرص وزارة الثقافة لنشر الوعي بالقراءة و ضمنها إقامة معارض الكتب فى ربوع جمهورية مصر العربية.



ومن المقرر عقب اللقاء سيشهد محافظ السويس و وزيرة الثقافة بدء فعاليات افتتاح معرض السويس الأول للكتاب " بممشى أهل السويس "