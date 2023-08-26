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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح المعرض الأول للكتاب

صدى البلد

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة و الوفد المرافق لها ، و ذلك على هامش افتتاح معرض السويس الأول للكتاب 
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة و الدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و العقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ 
كما حضر كلا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالسويس . 

 


وفى بداية اللقاء رحب المحافظ بوزيرة الثقافة و الوفد المرافق لها على أرض السويس.. مؤكدا أهمية و دور أجهزة و هيئات الوزارة فى تقديم الخدمات الثقافية و الفنية و رفع الوعي القومى للمواطنين من خلال تقديم البرامج والانشطة التي تستهدف تشكيل و بناء عقل و شخصية الإنسان المصرى إلى جانب تحسين الذوق العام و حماية التراث.
 

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بتواجدها على أرض السويس الباسلة مقدمة الشكر و التقدير للواء عبد المجيد صقر لما يبذله من مجهودات و دعمه الجاد لتذليل أى عقبات و حرصه على التعاون المثمر و البناء بين وزارة الثقافة و محافظة السويس .. مؤكدة على حرص وزارة الثقافة لنشر الوعي بالقراءة و ضمنها إقامة معارض الكتب فى ربوع جمهورية مصر العربية. 
 

ومن المقرر عقب اللقاء سيشهد محافظ السويس و وزيرة الثقافة بدء فعاليات افتتاح معرض السويس الأول للكتاب " بممشى أهل السويس "

 

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