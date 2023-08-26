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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 428 شاحنة و107 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 186 شاحنة و94 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 242 شاحنة  و13 سيارة . 


استقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و91 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة ، فيما غادرت ميناء بورتوفيق السفينة project وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق متجهة الى اليمن .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1439 راكبا بموانيها .
 

 

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