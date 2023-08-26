الممثل التركي بوراك أوزجيفيت يزور الأهرامات

فاجأ الممثل التركي بوراك أوزجيفيت جمهوره ومتابعيه بصور جديدة له، أثناء زيارته المفاجئة للأهرامات في الجيزة.

وظهر "بوراك" بمحيط منطقة الأهرامات في الجيزة وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية و خلفه الأهرامات وعلق قائلًا: "مصر، يوم التصوير".

يستعد النجم التركي لتصوير الموسم الخامس من مسلسله الجديد «المؤسس عثمان»، ومن المتوقع عرض الموسم الخامس من المسلسل في وقت قريب حيث إنه ينتظره جمهوره ومحبيه بشكل كبير.

ويعد "بوراك أوزجيفيت من مشاهير سينما بوليوود وله العديد من الأعمال الناجحة سواء في الدراما أو السينما الهندية وأشهرها فيلم ""My Brother" 2016، ومسلسل "Endless Love" حتي عام 2017.

يذكر أن آخر مشاريع "بوراك" كانت بمسلسل "The Founder: Ottoman" والمكون من 113 حلقة بدأ من 2009 وانتهى 2023.