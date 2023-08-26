برلماني: اشتراطات البناء الجديدة كانت ظالمة ولدت لـ تموت

أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أنه لن يتم فتح تراخيص المباني بداية بالمدن و القرى، بداية من الشهر المقبل كما يقول البعض.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تراخيص البناء لم يتم غلقها في أي وقت، ولكن تراخيص موجودة ولكن بالشروط القديم التي قامت بوضعها الدولة.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن اشتراطات البناء الجديدة كانت ظالمة، ولدت لـ تموت.

ولفت إلى أن تراخيص البناء الجديدة تتسبب في عشوائية، ولذلك يتم تعديلها في القانون الجديد، معلقًا :" لا يجوز أن يكون في منطقة مباني 11 دورا، ويتم بناء مباني بجوارها 4 أدوار فقط".

وأشار إلى أن الشروط المفاجئة بشأن تراخيص البناء يجب أن لا تتم بشكل عشوائي، وبدون ترتيب.