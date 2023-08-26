محافظ السويس ووزيرة الثقافة يفتتحان معرض السويس الأول للكتاب

افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فعاليات النسخة الأولى لمعرض السويس للكتاب الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمحافظة السويس المقام علي ممشي أهل السويس.



رافق المحافظ والوزيرة خلال الافتتاح الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ/ خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والدكتور أحمد بهى رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة و الأستاذ /عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ والأستاذ/ احمد سعودى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة الثقافة كما حضر كلا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالسويس والقيادات التنفيذيةوالشعبية ومديري المديريات ورؤساء الاحياء والمثقفين وقيادات مديرية الثقافة بالسويس .



يستمر المعرض في الفترة من 26 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2023 و يقام على مساحة 1500متر بمشاركة 23 دار نشر و عدد من قطاعات الوزارة و عدد من المؤسسات الصحفية ومشاركة مكتبة مصر العامة بمكتبة متنقلة .



وتفقد المحافظ والوزيرة أجنحة قطاعات وزارة الثقافة و دور النشر المشاركة فى المعرض و ركن النشاط الثقافي وركن الطفل..



وثمن اللواء عبد المجيد صقر دور وزارة الثقافة فى مختلف ارجاء المحافظةوالتي تتمثل فى الفعاليات الفكرية و الفنية المتنوعة التى تقدم للمواطنين .. منها معرض السويس للكتاب مشيرا إلى أهمية الابداع فى تطوير المجتمع باعتباره احد العناصر الاساسية فى التنمية المستدامة ..



ودعا المحافظ الجمهور لحضور المعرض والاستفادة من الخصم الكبير على الإصدارات .



و من جانبها أبدت الدكتورة نيفين الكيلاني، سعادتها بإقامة مثل هذا المعرض على أرض السويس الباسلة و أضافت انه تحددت أسعار منخفضة لجميع الكتب المعروضة لكافة اصدارات وزارة الثقافة و دور النشر المشاركة تشجيعا للمواطنين على المعرفة التي تساهم فى تنمية الوعي و بناء الانسان …و ذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية التى تنادى بها استراتيجية 2030.



كما اثنت على برنامج الأنشطة الفكرية المتنوعة المصاحب للمعرض و التى تناسب جميع الشرائح العمرية.