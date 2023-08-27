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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 علامات تحذيرية تخبرك أن هاتفك الآيفون في خطر

5 علامات تحذيرية
5 علامات تحذيرية تخبرك أن هاتفك الآيفون في خطر

أصبحت بطاريات الهواتف الذكية القابلة لإعادة الشحن أكثر إثارة للإعجاب من أي وقت مضى، لكنها تتدهور في نهاية المطاف، الأمر الذي يتطلب من المستخدمين ترقية البطارية، أو استبدال بطاريته.

بحسب صحيفة “ذا صن” فإنه نظرًا لأن شراء هاتف آيفون جديد يمكن أن يكلف مبلغا طائلا، إلا أنه هناك بعض العلامات التحذيرية الخاصة بسوء حالة البطارية والهاتف التي يجب عليك الانتباه إليها والتي تشير إلى أن الوقت قد حان لاستبدال بطارية هاتفك .

 

1- الهاتف يغلق تلقائيا في كثير من الأحيان 

وإذا كان هاتفك يتم إيقاف تشغيله بشكل متكرر وعشوائي، على الرغم من شحنه، فقد تحتاج إلى بطارية جديدة، حيث يحدث هذا لأنه مع تقدم عمر بطاريات Li-ion، فإنها تبدأ في التحلل، ويمكنك التحقق من أداء بطارية هاتفك الآيفون بالانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية ثم  صحة البطارية. 

 

2- الهاتف يبدو بطيئا 

وعلى غرار إغلاق هاتفك بشكل عشوائي، إذا كان هاتفك بطيئًا، فقد يكون ذلك علامة على نفاد طاقة البطارية، ويمكن أن يكون سبب هذا العرض شيئًا يُعرف باسم "الاختناق"، مما يعني أن حالة البطارية سيئة. 


3- الهاتف يعمل فقط عند توصيله بالتيار الكهربائي 

وتعد أحد العلامات الخطيرة التي تدل على حاجتك إلى استبدال بطارية هاتفك هي أن تعمل فقط أثناء الشحن، وفي الواقع، يعد هذا مؤشرًا رئيسيًا على أن المشكلة ليست في وحدة المعالجة المركزية أو المعالج الموجود بهاتفك، بل في البطارية نفسها. 

 

4- الهاتف يصبح ساخنا جدا 

تولد بطاريات الهواتف الذكية قدرًا كبيرًا من الحرارة أثناء إعادة شحنها، ولكنها مصممة لاحتواء هذه الحرارة المنبعثة من هاتفك، لذا، إذا وجدت أن هاتفك أصبح ساخنًا جدًا، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان للحصول على بطارية جديدة. 

 

ومن المهم أيضًا ملاحظة تغيرات درجة الحرارة الداخلية لهاتفك الآيفون اعتمادًا على البيئة الخاصة بك - على سبيل المثال- إذا كنت على الشاطئ. 

 

5- انتفاخ هاتفك بشكل ملحوظ  

ويشير موقع ifixit.com إلى أنه في بعض الأحيان تنتفخ البطاريات إلى حد أنها يمكن أن تتفوق على علبة هاتفك، ويحدث هذا لأن الأيونات تتحرك عبر مادة الإلكتروليت، ومع استمرار المستخدمين في شحنها، تتحلل المادة، وتنتج غازات كمنتج ثانوي، وإذا حدث هذا، فأنت بحاجة إلى استبدال البطارية في أقرب وقت ممكن.

 

وتعد بعض علامات تضخم البطارية هي شاشة بيضاء ضبابية، وفصل بين الشاشة والهاتف، والشعور بأن الشاشة "اسفنجية".

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