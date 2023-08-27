رئيس مدينة الغردقة يقود جولة تفقدية لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية

قاد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، جولة تفقدية ميدانية، لمتابعة تقدم الأعمال في عدد من المشروعات الحيوية بالمدينة.

استهل حماية، جولته بالتفقد الميداني لأعمال الرصف والتطوير بشارع 27، والذي يمتد من طريق المطار من بداية فرق الأمن حتى شارع الكهف، وتضمنت هذه الأعمال تركيب البردورة والانترلوك وأعمدة الإنارة، إضافةً إلى عمليات الرصف، بهدف تحسين جودة وسلاسة الحركة المرورية في المنطقة.

وانتقل رئيس المدينة إلى منطقة أبو نواس، حيث قام بتفقد تطوير المنطقة والتعرف على أحدث التحديثات في الأعمال الجارية. وأوضح حماية أهمية هذه المشروعات ضمن خطة المدينة لإنشاء شبكة طرق داخلية تعزز من تدفق حركة السير وتوفر سهولة حركة المواطنين.

شارك في الجولة نشأت جودة، سكرتير المدينة، بالإضافة إلى المهندسة نهى عبد الغفار، مديرة الإدارة الهندسية، والمهندس حسن جابر، رئيس قسم المشروعات، ومصطفى مرزوق، مدير مكتب رئيس المدينة، والمهندس رضا من الشركة المنفذة لأعمال الرصف.

تأتي هذه الجولة التفقدية في سياق الجهود الدؤوبة للمحافظة على تطوير البنية التحتية وتحقيق تقدم ملحوظ في تحسين مظهر وجودة البنية التحتية للمدينة. وتعكس هذه الخطوة التزام المدينة بتحقيق التطور المستدام وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة.