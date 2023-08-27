لاعب الأهلي السابق يكشف عن الصفقة الأهم للفريق

أشاد مختار مختار، لاعب الأهلي السابق، بنجاحات الفريق خلال الموسم الماضي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونة ببرنامج “الريمونتادا”، المذاع عبر فضائية المحور: "الأهلي بخير وفوزه بالبطولات خلال الموسم الماضي تحت قيادة مارسيل كولر كان مستحقا".

وتابع: "نجاحات الأهلي في الموسم الماضي حدثت بسبب امتلاكه كافة أسباب النجاح من استقرار إداري ودعم جماهيري قوي إلى جانب المستوى الفني المميز للفريق".

وأتم: "الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع صفقتين لاستمرار العمق الجيد للتشكيل، والتعاقد مع مهاجم مميز سيمثل إضافة إيجابية على تشكيل الفريق".