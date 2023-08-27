أحمد قندوسي يقترب من سيراميكا كليوباترا

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، إن الجزائري أحمد قندوسي، لاعب النادي الأهلي، اقترب من الانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة خلال الصيف الحالي.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن أحمد قندوسي اقترب من الانضمام لصفوف سيراميكا كليوباترا، و يجري الاتفاق على قيمة تحمل راتب اللاعب من الجانبين.

وتابع حتحوت، أن مسئولي النادي الأهلي، طالبوا اللاعب عمار حمدي بالالتزام بتعاقده مع سيراميكا كليوباترا بعد اتمام انتقاله.

https://www.youtube.com/watch?v=XmUC6s6Mrgk