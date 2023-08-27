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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر ونادية مصطفى يلتقيان بجمهور القلعة فى المحكى اليوم

هاني شاكر
هاني شاكر

تواصل فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام حفلين مساء الأحد 27 أغسطس على مسرح المحكى. 

ففي الثامنة مساء تشدو الفنانة الكبيرة نادية مصطفى كوكبة من أشهر اعمالها الخاصة منها مسافات، الصلح خير ، جاى في إيه ، قولها أنت ، سلامات وغيرها.

هاني شاكر: أسعى لإسعاد الناس بحفلي في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء غدا

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر ونادية مصطفى بـ مهرجان القلعة

وفى العاشرة مساء يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك ، كده برضوا يا قمر ، ح نعيش ، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها.

كما يقدم عازف الجيتار والمؤلف الموسيقى احمد نظمى فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تضم عدد من مؤلفاته الخاصة التى تضم الوان موسيقية تتنوع بين العربية، الافريقية والجاز .

الأوبرا المصرية الدكتور مصطفى حلمى الدكتور خالد داغر اعماله الشهيرة

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