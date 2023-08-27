التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة هبة عبد الغني وتحدثت معنا عن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، ووجهت رسالة إلى المكرمين.



وقالت هبة عبد الغني:" مهرجان القاهرة للدراما ولد كبيرا، والدورة الأولى كانت كبيرة وتليق به، والثانية إستثنائية بكل المقاييس وخاصة أنها في مدينة العلمين الساحرة".



ووجهت رسالة إلى المكرمين وقالت:" تستحقون التكريم، وهذا العام كان لدينا جائزة مستحدثة وهى جائزة الجمهور، وهذا أمر عظيم الفائزون يستحقوا".

حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما على تكريم عدد من المبدعين والفنانين الذين حققوا نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منهم منى زكي، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هشام ماجد، وكريم عبد العزيز وغيرهم.

انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم.

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت جومانا لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص الفنان على القاء التحية على المصورين والحضور.

ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.