هالة صدقي: متحمسة للجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها سعيدة بالتكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين، وبالجائزة التي حصلت عليها، وبآراء الناس في الشارع.

وأضافت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي": "حصلت علي جائزة من آخر يوم في رمضان الماضي بعد نهاية مسلسل جعفر العمدة".



وفيما يخص مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، أوضحت هالة صدقي أنها لا تزال في انتظار التفاصيل النهائية للجزء الثاني من المسلسل، مؤكدة أن الجميع يعمل على تقديمه بمستوى أعلى من الجزء الأول، معبرةً عن حماسها للتعاون مع المخرج محمد سامي مجددًا.