هالة صدقي: انتظر التفاصيل النهائية للجزء الثاني من جعفر العمدة

أشادت الفنانة هالة صدقي بإقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، مشيرةً إلى أهمية هذا المهرجان في هذا المكان، حيث قالت: "مهرجان القاهرة للدراما لطيف وجميل أن يقام في العلمين فهي من أحب المدن إليَّ، وأنا كنت أول من سكن في العلمين ولم يخطر ببالي أنها ستظهر بهذا المظهر العالمي الرائع".

وأقترحت النجمة هالة صدقي خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى، فكرة إقامة مهرجان سينمائي في مدينة العلمين، يتبع نموذج المهرجانات العالمية، مؤكدةً على أهمية دعم السينما العالمية وتطويرها في هذا السياق.

وفيما يخص مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، أوضحت هالة صدقي أنها لا تزال في انتظار التفاصيل النهائية للجزء الثاني من المسلسل، مؤكدة أن الجميع يعمل على تقديمه بمستوى أعلى من الجزء الأول، معبرةً عن حماسها للتعاون مع المخرج محمد سامي مجددًا.