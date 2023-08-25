هالة صدقي : لم أتوقع نجاح دور صفصف بمسلسل جعفر العمدة

أكدت الفنانة هالة صدقي، أنها تشعر بسعادة غامرة من استقبال الجمهور لدورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضحت قائلة: "لقد أثرت بشدة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقيتها من الجمهور والمحبين على دوري في المسلسل".

وأضافت هالة صدقي خلال مشاركتها في برنامج "مساء دي إم سي" على قناة دي إم سي، أثناء تغطية مهرجان القاهرة للدراما، أنها شهدت تزاحماً من الجمهور عندما تجولت في الشارع بعد عرض مسلسل "جعفر العمدة"، واستقبلها الجمهور بحفاوة وحب كبيرين.

وتابعت هالة صدقي قائلة: "لم أتوقع أن دور صفصف سيتلقى ردود فعل إيجابية بهذا الشكل، ولكنني ثقة بمخرج المسلسل محمد سامي ووثقت في توقعاته بأن دور صفصف سيحظى بتفاعل قوي من الجمهور، وقررت المشاركة في المسلسل لأنني أردت أن أتعاون مع محمد سامي".

وعبرت هالة صدقي عن إعجابها بمدينة العلمين الجديدة، مشيرة إلى أنها كانت من أوائل الأشخاص الذين استقروا في الساحل الشمالي، ووصفت مدينة العلمين بأنها عمادة الساحل ومنطقة جميلة ومميزة.

وختمت هالة صدقي حديثها مؤكدة سعادتها بتجربة العمل في مسلسل "جعفر العمدة" وتعاونها مع فريق العمل، وأعربت عن تقديرها للجمهور الذي دعمها وشجعها على مدار مشوارها الفني.