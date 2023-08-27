عميد كلية هندسة بجامعة القاهرة: نظام الأربع سنوات متاح لكل الطلاب

أكد الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن اعتماد نظام الدراسة لمدة 4 سنوات في الكلية جاء بعد دراسة دامت حوالي 3 سنوات، حتى تم وضع لائحة تفصيلية لتنفيذ هذا النظام في عام 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن كلية الهندسة في جامعة القاهرة ستنتقل إلى استخدام الساعات المعتمدة في نظام الدراسة، مما يتيح للطلاب المتميزين إتمام دراستهم في مدة أقصر من 5 سنوات.

وأضاف أن الطلاب الذين ينجحون في إكمال عدد الساعات المطلوبة يمكنهم التخرج في غضون 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهذا سيمنح الطلاب المجال لاستكمال دراستهم بتخصصات مختلفة داخل الكلية.

وأشار عبدالفتاح إلى أنه تم أخذ أحدث التطورات والتقنيات في الاعتبار أثناء وضع اللائحة الجديدة، وأن الطلاب سيتمكنون من اختيار مسارات دراسية متعددة، مما يتيح لهم اكتساب معرفة في مجالات متعددة داخل مجال الهندسة.

وأوضح أن هذه الفرصة ستكون متاحة لجميع الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بنظام الدراسة لمدة 4 سنوات، وهو ما يهدف إلى تعزيز مرونة واختيارات الطلاب في مسارات تعليمهم الهندسي.