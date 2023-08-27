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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. جومانا مراد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

جومانا مراد
جومانا مراد

شاركت الفنانة جومانا مراد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت جومانا مراد بإطلالة ساحرة، خطفت أنظار متابعيها ونالت إعجابهم.

شاركت النجمة جومانا مراد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، خلال تواجدها فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة.


وظهرت  جومانا مراد ، بإطلالة انيقة ومميزة وهو ما لفت الانظار اليها ، حيث تالقت بفستان باللون الأزرق بنقشة ورود، من خامة الحرير معCape من نفس النقشة والخامة، وهو من Carolina Herrera وسعره 5,178 دولار أي 160 ألف جنيه.

على جانب آخر تشارك جومانا مراد في فيلم "ع الزيرو" الذي يعرض في دور العرض السينمائية.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل ومن إخراجمحمد العدل وتدور أحداثه حول شخصية "حمزة" الملقب بـ"دراجون" والذي يسعى لتوفير نفقة علاج ابنه المريض، ولكن تتوالى الأحداثليصبح أحد الأثرياء بسبب التجارة في الأعضاء البشرية.

الفنانة جومانة مراد

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