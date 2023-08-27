مصرع 5 جنود من مشاة البحرية الأمريكية في حادث تحطم مروحية بأستراليا

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، مصرع 3 من جنود مشاة البحرية في حادث تحطم مروحيتهم بأستراليا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، في نبأ عاجل لها.

وقد أعلنت الشرطة الاسترالية إصابة 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في تحطم الطائرة العسكرية الأمريكية، اليوم الأحد، خلال تدريبات مشتركة على جزيرة في شمال أستراليا.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، قال مفوض الشرطة، مايكل مورفي، إن خمسة من العناصر تم نقلهم من مكان الحادث إلى مستشفى على البر الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.

وأشارت خدمات الإسعاف إلى "تحطم طائرة" في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البر الأسترالي صباح الأحد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" أن طائرة هليكوبتر من طراز "في-22 أوسبري" تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية.

من جهتها أوضحت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.

وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو الى الامام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي.

ويتمركز نحو 150 من مشاة البحرية الأمريكية في داروين ويشاركون في تدريبات عسكرية إلى جانب أفراد من أستراليا والفلبين.

وعلق رئيس الوزراء الاسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، على الحادث "المأساوي" الذي يتعلق بإسقاط طائرة عسكرية أمريكية والتي تحطمت أثناء مشاركتها في التدريبات العسكرية ""بريداتور ران 2023 Predator’s Run" بالقرب من داروين، ووصفه بانه حادث "صعب".

وقال ألبانيز، متحدثًا إلى الصحفيين في بيلبارا، إن قوات الدفاع الأسترالية تعمل مع شركائها الأمريكيين لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

وتابع: "تركيزنا كحكومة ووزارة دفاع ينصب على الاستجابة للحوادث والدعم في هذا الوقت العصيب".

وأكد: "نحن نركز على تقديم المساعدة العملية على الأرض. ومن الواضح أن هذا حادث مؤسف".

وأضاف"نريد التأكد من دقة أي معلومات مقدمة. نحن نتبع البروتوكول في مثل هذه الأوقات. هذا حادث صعب. نحن نرد بشكل كامل".

