عقوبة عدم الوفاء بالنذر.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور عمرو الورادني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه:" عقوبة عدم الوفاء بالنذر بسبب عدم القدرة؟".

ليرد الورداني، قائلاً:" إذا لم تستطع أن تحصل مال وتنفذ به النذر الذي نذرته على نفسك والإمكانيات على القد، فتكفر عن اليمين.

وأشار الى أن من نذر نذرا ولم يستطع أن يؤديه يخرج منه كفارة يمين وليس عليه إثم لأنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها.

عدم الوفاء بالنذر

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم الوفاء بالنذر كفاراته كفارة اليمين، وعليك أن تطعم عشرة مساكين.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المسلم ملزم بتنفيذ النذر بعد حصول ما نذر عليه.

وأضاف أنه لو أن الانسان نذر شيئا إلى الله- سبحانه وتعالى- وتم تحديد مكان هذا النذر، فيجب على الانسان ان يوفي نذره في المكان الذي حدده، لأنك انت الذي اشترطت على نفسك أن تؤديه في مكان معين فواجب عليك ان تؤديه في المكان الذي قد حدته واشترطته على نفسك.