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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لاعب المؤسسة العسكرية يحصل على ذهبية العالم للشباب في المصارعة الرومانية بالأردن

صدى البلد

حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية الطالب مصطفى حسين فتحى ذكى إنجازا رياضيا جديدا للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية فى مسابقات وزن 67 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومى للمصارعة الرومانية المشاركة فى منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما.

 

والتى أقيمت فعالياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة 1200 لاعب مثلوا 63 دولة من مختلف قارات العالم، وساهم تحقيق ذلك الإنجاز فى تقدم مصر للمركز الثامن فى مجمل مسابقات البطولة.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضى الذى يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة.

يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.

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