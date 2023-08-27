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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال، اليوم الأحد، على ملعب لا سيراميكا في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

 

موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة

 

وتقام مباراة برشلونة وفياريال في تمام السادسة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports 2 FR و LaLiga TV.

 

برشلونة ضد فياريال


يستهدف فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز تحقيق الفوز على فياريال في مباراة اليوم ومطاردة ريال مدريد على الصدارة "مبكرا".


كان فريق برشلونة استهل مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بتعادل مخيب مع خيتافي بدون أهداف، بينما فاز على قادش بهدفين دون رد في الجولة الثانية.
 

ويفقد برشلونة خدمات نجمه بيدري ضد فياريال بسبب معاناته إصابة في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ اليمنى.


في المقابل، يتسلح فياريال بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا.


ويحتل برشلونة المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط بينما يأتي فياريال في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

برشلونة فياريال الدوري الإسباني برشلونة وفياريال موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة تشافي

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