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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 مواطنين في حادث تصادم على الطريق الدولي العريش- القنطرة شرق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 4  مواطنين باصابات متفرقة ، اثر  تصادم سيارة ميكروباص بعامود كهرباء  أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش _ القنطرة شرق    بمنطقة  رابعة مركز بئر العبد بشمال سيناء ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اخطار الأجهزة المعنية لتتولى التحقيق.

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة شمال سيناء، بلاغا يفيد بحادث تصادم سيارة بعامود كهرباء  أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش بئر العبد وتم نقلهم لمستشفى بئر العبد التخصصي .

3سيارات :

وقد تم الدفع مرفق  بثلاث سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة. 
 
وأسفر الحادث عن إصابة سناء  أحمد 55 سنة من الفيوم، أصيبت كدمات متفرقة بالجسم، وبسيونة سليمان 50 سنة من الشيخ زويد أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، وهاني نصر 42 سنة من محافظة الإسماعيلية أصيب اشتباه كسر بالضلوع اليسرى، ومحمد حافظ 31 سنة من العريش أصيب اشتباه كسر بالساق اليمنى.

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العريش حادث مواطنين الطريق الدولى

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