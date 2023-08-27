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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات الذهب والدولار حيث مازال الدولار ينتظر مصيره بعد إعلان انضمام مصر للبريكس من يناير ٢٠٢٤، حيث ينتظر تخفيف الضغط عليه.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وسجل 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، باستثناء البنك المركزي.

وسجّل الدولار أعلى سعر في البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي و بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم 30.85 جنيه للشراء،  و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار في البنوك أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

وفي البنك الأهلي وبنك مصر  سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أما البنوك الخاصة فوصل متوسط سعر الدولار داخل بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك.

وذلك في بنوك المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB، الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني،المصري لتنمية الصادرات، بلوم، المشرق، كريدي أجريكول.

ولمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

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