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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الزائدة المزمن .. عند الأطفال والكبار

الزائدة
الزائدة

يبدأ التهاب الزائدة الدودية عادة بألم في منتصف البطن قد يأتي ويختفي.

وفي غضون ساعات، ينتقل الألم إلى الجانب الأيمن السفلي، حيث توجد الزائدة الدودية عادةً، ويصبح ثابتًا وشديدًا.

الضغط على هذه المنطقة أو السعال أو المشي قد يؤدي إلى تفاقم الألم.

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1- أعراض الزائدة الدودية

إذا كنت مصابًا بالتهاب الزائدة الدودية، فقد يكون لديك أيضًا أعراض أخرى، بما في ذلك:

الشعور بالغثيان (الغثيان)
يكون مريض
فقدان الشهية
الإمساك أو الإسهال
ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار الوجه

كما يمكن بسهولة الخلط بين التهاب الزائدة الدودية وشيء آخر، مثل:

التهاب المعدة والأمعاء - خلل في المعدة يسبب الإسهال والقيء
متلازمة القولون العصبي الشديد  (IBS)
إمساك
التهابات المثانة أو  المسالك البولية
مرض كرون
عدوى الحوض

في النساء، يمكن أن يكون للأعراض المشابهة لأعراض التهاب الزائدة الدودية في بعض الأحيان سبب أمراض نسائية، مثل الحمل خارج الرحم أو آلام الدورة الشهرية أو مرض التهاب الحوض (PID) .

لكن أي حالة تسبب آلامًا مستمرة في البطن تتطلب عناية طبية عاجلة.

إذا خف الألم لفترة من الوقت ثم أصبح أسوأ، فقد تكون الزائدة الدودية قد انفجرت.

يمكن أن يسبب انفجار الزائدة الدودية التهاب الصفاق ، وهو عدوى خطيرة تصيب البطانة الداخلية للبطن.

2- أعراض الزائدة المزمن

التهاب الزائدة الدودية المزمن هو التهاب طويل الأمد في الزائدة الدودية، ويمكن أن تصبح مؤلمة للغاية، وفي بعض الحالات، تهدد الحياة.

الزائدة الدودية عبارة عن كيس صغير على شكل إصبع أو نقانق، وهو متصل بأسفل الأمعاء الغليظة، يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما تصبح الزائدة الدودية ملتهبة ومصابة بالعدوى.

أول أعراض ملحوظة لالتهاب الزائدة الدودية عادة ما تكون آلام في البطن.

يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الزائدة الدودية المزمن من التهاب الزائدة الدودية الذي يستمر لفترات طويلة من الزمن، وهذا يعني أن التهاب الزائدة الدودية موجود لمدة تزيد عن أسبوع.

التهاب الزائدة الدودية المزمن نادر نسبيا، مع تقديرات فقط 1.5% من جميع حالات التهاب الزائدة الدودية المزمن 

قد يكون من الصعب تشخيص التهاب الزائدة الدودية المزمن، حيث قد تكون الأعراض خفيفة إلى حد ما ويمكن الخلط بسهولة بينها وبين حالة مختلفة.

يعاني العديد من الأشخاص من آلام خفيفة في البطن في البداية، وقد يظل هذا هو العرض الوحيد لديهم.

عادة ما يقع الألم في الجانب الأيمن السفلي من البطن ولكن يمكن أن ينتشر نحو زر البطن، يمكن أن يكون الألم خفيفًا أو حادًا.

بالإضافة إلى آلام البطن، قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الزائدة الدودية المزمن أيضًا من الأعراض التالية:

حمى
تورم وألم في البطن
الشعور بالتعب وعدم وجود طاقة
الغثيان أو الإسهال
الشعور بالضيق أو الشعور العام بالتوعك
لن يعاني جميع الأشخاص المصابين بالتهاب الزائدة 

3- أعراض الزائدة عند الأطفال 

عندما يتم انسداد الزائدة الدودية، يمكن أن تنمو الكثير من البكتيريا وتسبب العدوى، بعض الأشياء التي قد تمنع الزائدة الدودية هي:

براز صلب يشبه الصخور (أنبوب)
تضخم الغدد الليمفاوية في الأمعاء
الطفيليات  والالتهابات الأخرى
التهاب الزائدة الدودية ليس معديا، ولا يمكن للأطفال التقاط العدوى من شخص مصاب بها.

ما هي علامات وأعراض التهاب الزائدة الدودية

العلامات الأولى لالتهاب الزائدة الدودية غالبًا ما تكون حمى خفيفة وألمًا حول زر البطن، قد يبدو الأمر وكأنه مجرد ألم في المعدة، ولكن مع التهاب الزائدة الدودية، عادة ما يزداد الألم سوءًا وينتقل إلى الجانب الأيمن السفلي من البطن.

إذا كان طفلك يعاني من آلام في البطن، انتبه لعلامات التهاب الزائدة الدودية التالية:

ألم قوي، خاصة حول السرة أو في الجزء السفلي الأيمن من البطن (قد يأتي الألم ويختفي في البداية، ثم ينمو بشكل ثابت ومكثف)
حمى منخفضة الدرجة
فقدان الشهية
الغثيان (الشعور بالغثيان) والقيء ( التقيؤ)
الإسهال  (خاصة الكميات الصغيرة مع المخاط)
بطن منتفخة
إذا انتشر الألم عبر البطن، فقد يعني ذلك أن الزائدة الدودية.

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4- أعراض الزائدة عند البنات 

من أكثر علامات التهاب الزائدة الدودية شيوعًا عند الأطفال والبنات هو ألم البطن، قد يقول طفلك أنه يؤلمك في منتصف البطن بالقرب من السرة أو على طول جانبه الأيمن، سوف يستمر الألم ويصبح أسوأ مع مرور الوقت. 

قد يصبح الألم أسوأ مع الحركة، مثل المشي أو ركوب السيارة، قد لا يرغب طفلك في تناول الطعام وقد يشعر بالغثيان في معدته أو يتقيأ. قد يعاني طفلك أيضًا من الحمى.

المصدر healthy children

Medical news today 

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