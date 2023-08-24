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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون أدوية.. علاج تشنج العضلات بطرق طبيعية من المنزل

العضلات
العضلات

تشنج العضلات يمكن أن يحدث هذا النوع من التشنجات لأي شخص لأسباب متنوعة وفي العديد من مناطق الجسم.

تشيع التشنجات في البطن والذراعين واليدين والقدمين، يمكنك أيضًا أن تشعر بها في ربلة الساق وأوتار الركبة وعضلة الفخذ وعلى طول القفص الصدري.

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تحدث العديد من حالات التشنجات العضلية البسيطة بسبب التمارين الشديدة والرياضة القوية، الراحة والتمدد اللطيف والتدليك يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.

ولكن الأشخاص مع آلام الرقبة والظهر الحادة غالبا ما يعانون من تشنجات عضلية، تتعرض النساء الحوامل أيضًا للتشنجات العضلية بسبب الزيادة المفاجئة في الوزن، تعاني النساء في فترة الحيض من تقلصات عضلية بسبب تقلصات الرحم ، على الرغم من أن شدة الألم تختلف من شخص لآخر.

علاج تشنج العضلات

البابونج
البابونج هو عشب قديم يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض ، بما في ذلك التشنجات العضلية.

يحتوي على 36 من مركبات الفلافونويد ، وهي مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات، يمكنك تدليك زيت البابونج الأساسي على العضلات المصابة لتخفيف التشنجات، يمكن أن يساعد شاي البابونج أيضًا على استرخاء العضلات المؤلمة.

الفلفل الحار
الكابسيسين مادة موجودة في الفلفل الحريف ، وهو مرخٍ طبيعي للعضلات يُنصح به غالبًا للأشخاص الذين يعانون من الألم العضلي الليفي والتهاب المفاصل الروماتويدي ، يمكن إضافته إلى الطعام .

العضلات علاج تشنج العضلات البابونج الفلفل الحار التشنجات الوزن

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