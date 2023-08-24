مشروب رخيص الثمن يحميك من الزهايمر | تفاصيل

اضطراب الخلايا يمكن أن يسبب فقدان الذاكرة والزهايمر وتغييرات في أنماط التفكير والسلوك.

وتحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الخلايا العصبية ، ويحتوي الشاي الأخضر على بعض المواد التي قد تساعد في منع تجمعات البروتينات التي يُعتقد أنها تسبب المرض.

وفي دراسة حديثة نشرت أن الأشخاص الذين شربوا فنجانين إلى ثلاثة أكواب من القهوة مع كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 30٪ للإصابة بالسكتة الدماغية والخرف مقارنةً بأولئك الذين لم يستهلكوا أيضًا.

الأشخاص الذين لديهم أقل خطر للإصابة بالخرف أو السكتة الدماغية إما:

تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا.

تناول ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي يوميًا.

تناولت مزيجًا من أربعة إلى ستة أكواب من الشاي والقهوة يوميًا.

وجد الباحثون في هذه الدراسة أن شرب الشاي والقهوة كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية (الناجمة عن انسداد الأوعية الدموية) والخرف الوعائي ، بدلاً من السكتة الدماغية النزفية (الناجمة عن انفجار الأوعية الدموية) أو مرض الزهايمر.