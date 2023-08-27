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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إمدادات الحبوب .. الكشف عن دور حاسم لـ إثيوبيا في مجموعة بريكس

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

قال السفير الإثيوبي لدى موسكو، تشام أوجالا أورات، إن إثيوبيا، في إطار مجموعة بريكس، تعتزم العمل على إيجاد حل لمشكلة إمدادات الحبوب إلى السوق العالمية.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال تشام أوجالا أورات، إن تسييس صفقة الحبوب ومشاكل توريد الحبوب تؤثر على الدول الأفريقية.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

كما أوضح أن روسيا والصين والهند لعبت دورًا رئيسيًا في انضمام إثيوبيا إلى مجموعة بريكس

وحسب “تاس”، قال السفير الإثيوبي: "أعتقد أن روسيا والهند والصين لعبت دورًا مهمًا في الانضمام إلى بريكس، ونحن نقدر ذلك حقًا".

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وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إنه سيتم دعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية  للانضمام إلى الجمعية .

ستبدأ العضوية الكاملة لأعضاء البريكس الجدد في 1 يناير 2024.

اثيوبيا مجموعة بريكس الدول الافريقية

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