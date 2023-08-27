رئيس وفد إثيوبيا يعلق على استئناف مفاوضات سد النهضة

أعلن د. سيليشي بيكيلي السفير الاثيوبي فوق العادة المفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛ كبير المفاوضين ومستشار شؤون الأنهار العابرة للحدود وسد النهضة في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية عن بدء المفاوضات الثلاثية للملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، اليوم الأحد في القاهرة، في أعقاب التوجيه الثنائي لرئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي.



وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث ، مشدداً على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن ، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق ُيعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

Following the bilateral direction of HE Prime Minister Dr. Abiy Ahmed and HE President Abdel Fattah Al-Sisi of Egypt on 13/07/2023, the tripartite negotiation for the first filling & annual operation of the Grand Ethiopian Rennaisance Dam/GERD has commenced today in Cairo, Egypt — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) August 27, 2023

وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية ، مؤكداً إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث ، والتوصل للاتفاق المنشود.

وكشفت صور حديثة التقطت الأقمار الصناعية قرب انتهاء الملء الرابع لسد النهضة.

كما كشفت الصور أنه يتبقى نحو 4 أمتار فقط للوصول لمنسوب الممر الأوسط في السد، حيث وصل المنسوب الحالي إلى 621 مترا، فيما يبلغ ارتفاع الممر إلى 625 مترا، فيما بلغ حجم الحصاد نحو 19 مليار متر مكعب من المياه، بالتالى قريباً جدا وخلال عدة أيام سوف ينتهى التخزين الرابع لسد النهضة عند عبور المياه أعلى الممر الأوسط وقبل نهاية أغسطس الجاري بتخزين حوالى 19 مليار م3 إضافة إلى 17 مليار م3 هى إجمالى التخزينات الثلاثة السابقة ليصبح حجم البحيرة 36 مليار م3".



