رئيس قطاع تنظيم الأسرة : وزارة الصحة توفر الوسائل والوعي للسيدات

قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الاسرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مشروع تنمية الأسرة فى فبراير 22022.

وأوضح رئيس قطاع تنظيم الأسرة خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أنه مع إطلاق مشروع تنمية الأسرة بدأت وزارة الصحة اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن.

وسائل تنظيم الأسرة

وأضاف الدكتور حسام عباس، خلال الفترة الماضية أدخلت الدولة العديد من وسائل تنظيم الأسرة فى الاسواق يتم تركيبها بالمجان،إضافة إلى توفير حقن التنظيم فى الأماكن النائية لتتمكن السيدات من أخذها بأى طريقة.

وأكد رئيس قطاع تنظيم الاسرة، أنه بخلاف توفير وسائل التنظيم، تعمل وزارة الصحة على زيادة الوعى لدى الأسرة بأهمية تنظيم النسل.

تجدر الإشارة إلى أنه انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "حقك تنظمى"ـ بمحافظة القليوبية