أوقاف الجيزة: تنظيم رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي

نظمت مديرية أوقاف الجيزة، رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل، بمسجد موسى بن نصير، زاروا خلالها “قصر البارون، والحديقة الدولية”، بصحبة الواعظة جيهان ياسين.

يأتي ذلك، ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل.

وخلال الجولة، أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج الصيفي للطفل، وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.

جاء ذلك في إطار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم،