أسامة السعيد: مفاوضات سد النهضة هذه المرة مهمة لأنها مرتبطة بإطار زمني

قال الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، تكتسب أهمية خاصة هذه المرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، هذه الجولة تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها تأتي بعد توقف كبير، بسبب توقف المفاوضات، ونتيجة عدم جدية كافية من الطرف الإثيوبي بوجود التزام قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

مصالح الدول الثلاث

وأوضح أن القاهرة تبذل أقصى الجهود لإنجاح عملية التفاوض إيمانًا منها بوجود حلول فنية وقانونية تلبي مصالح الدول الثلاث، واستئناف المفاوضات هذه المرة يأتي بعد إعلان قيادتي البلدين عن أهمية استئناف المفاوضات في إطار زمني مدة أربعة أشهر، وبالتالي هناك إطار زمني مهم لإنهاء التفاوض وأنه يأتي بعد 10 سنوات من التفاوض.

وأكد أن هناك أسسًا يمكن البناء عليها والتي تمت على مدار عقد كامل من الزمن، وبالتالي أهمية هذه المفاوضات أن مصر تتمسك بكل حقوقها المائية في هذه المفاوضات.