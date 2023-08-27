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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنستقبله بـ«زفة».. ناقد رياضي سعودي يؤكد انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الناقد الرياضي السعودي عيسى الجوكم، مدير تحرير الشئون الرياضية بصحيفة “اليوم” السعودية، آخر التطورات بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع ليفربول، ووصولها إلى مراحل متقدمة؛ من أجل التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن المشروع الرياضي السعودي طموح جدًا، وصلاح جوهرة وأيقونة، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر؛ بل في العالم، وهو كارزيما، ونجح في إنجلترا، ويشكل شعبية كبيرة جدًا.

وواصل:" وجود صلاح في الاتحاد؛ حلم السعوديين، فهو يمتلك شعبية جارفة"، معقبًا:" المعلومات مؤكدة بأن صلاح قادم لاتحاد جدة، وهنستقبله بزفة في المطار".

ويتطلع نادي اتحاد جدة السعودي، للإسراع من عملية حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح، خاصة وأن إدارة الريدز أكدت عدم تلقي عرض رسمي من جانب النمور، لضم الفرعون المصري حتى الآن.
وقدم الاتحاد السعودي، عرضا مغريا؛ للحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز، وسيحصل النجم المصري على راتب يفوق الـ200 مليون يورو سنويا، ما يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجرا في العالم، متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.

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