كواليس عودة مفاوضات سد النهضة بعد توقفها ثلاث سنوات.. تفاصيل

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، عن تفاصيل استئناف مفاوضات قضية سد النهضة الإثيوبي، بعد توقف دام لمدة 3 سنوات. بالنظر إلى مرور عشر سنوات من المفاوضات حول هذه القضية، لم تتوصل الأطراف إلى نتيجة إيجابية.

وأوضح فرج خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن المفاوضات تم استئنافها بعد لقاء جمع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، حيث تم التوصل لاتفاق بشأن استئناف المحادثات.

وأشار إلى أن هناك ضغوطًا تمارس على إثيوبيا من قبل دول عربية ودول أجنبية لحل هذه المشكلة.

وأكد أن مصر وضعت مبدأ أساسياً في هذا السياق، وهو حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في الحصول على حصة عادلة من مياه النيل.

وأضاف أن مصر لا تسعى لتقليل فرص التنمية في إثيوبيا، ولكنها تؤكد على ضرورة أن تتم تلك التنمية مع الاحترام الكامل لحقوق مصر المائية. مؤكدا أن مصر تمتلك حقًا تاريخيًا وقانونيًا في مياه نهر النيل.

وأعرب اللواء سمير فرج عن تفاؤله بنجاح المفاوضات هذه المرة، معربًا عن رغبته في أن يكون للمحادثات نتائج إيجابية تحقق الخير لمصر وإثيوبيا والسودان.