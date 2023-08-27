عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر ينسجم مع جمهوره على مسرح القلعة: وحشتوني

صدى البلد

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القلعة، في نسخته الـ31، وخلالها اندمج الفنان هاني شاكر وانسجم مع جمهوره، حيث قال لهم: "وحشتوني أوي من السنة اللي فاتت والله". 

وغنى هاني شاكر، "بحبك  يا غالي"؛ ليكون أول غناء له على مسرح القلعة، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان.

وافتتحت الفنانة نادية مصطفى حفلها في مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقي والغناء بأغنية ادعوا لمصر وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وأطربت نادية جمهور القلعة باغاني الزمن الجميل منها وردة الجزائرية باغنية مالي وقلبي ليك ميال لفايزة احمد. 

وكانت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية، قد افتتحا فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.
 

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرموا 11 شخصية اثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى الى جانب اسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق ، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب ، اسم الفنان الراحل احمد منيب ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الشاعر مجدى نجيب ، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة ، المايسترو ناير ناجى ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الاضاءة بالاوبرا ، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالاوبرا ، محمد السيد عبد اامقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

وتقدم المطربة السورية فايا يونان عدد من اعمالها الخاصة منها غن ، مثل اليوم ، يا ليته يعلم ، يا قاتلي ، فى الطريق إليك ، أحب يديك الى جانب نخبة من اعمال زمن الفن الجميل ، ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر اضافة الى مختارات من اعمال الطرب.

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مايسترو ناير ناجي المطربة السورية فايا يونان المطربة ريهام عبد الحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

موضوعات متعلقة

نادية مصطفى من مهرجان القلعة: احنا جايين نغني مع بعض.. وحشتوني جدًا

مهرجان القاهرة للدراما.. محمد سامي أفضل مخرج ومؤلف عن جعفر العمدة

فقرة استعراضية وتكريم للفنان تامر حسني في حفل مهرجان القاهرة للدراما

منى زكي و"تحت الوصاية" أفضل ممثلة وعمل درامي في مهرجان القاهرة

منة شلبي : بيتر ميمي حبيب قلبي .. مبسوطة إني بتكرم في دراما بلدي

أحمد مراد يكشف عن بدء تحضيرات الجزء الثالث من الفيل الأزرق

ترشيحاتنا

الأرصاد السعودية تحذر 3 مناطق من طقس الغد

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

أفضل هاتف من سامسونج لمحدودي الدخل.. بمواصفات جبارة

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

بشرى سارة من منتجي الدواجن للمواطنين بشأن ثبات الأسعار

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. أسباب فشل توشكي لمدة 20 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ