هاني شاكر ينسجم مع جمهوره على مسرح القلعة: وحشتوني

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القلعة، في نسخته الـ31، وخلالها اندمج الفنان هاني شاكر وانسجم مع جمهوره، حيث قال لهم: "وحشتوني أوي من السنة اللي فاتت والله".

وغنى هاني شاكر، "بحبك يا غالي"؛ ليكون أول غناء له على مسرح القلعة، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان.

وافتتحت الفنانة نادية مصطفى حفلها في مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقي والغناء بأغنية ادعوا لمصر وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وأطربت نادية جمهور القلعة باغاني الزمن الجميل منها وردة الجزائرية باغنية مالي وقلبي ليك ميال لفايزة احمد.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية، قد افتتحا فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.



وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرموا 11 شخصية اثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى الى جانب اسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق ، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب ، اسم الفنان الراحل احمد منيب ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الشاعر مجدى نجيب ، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة ، المايسترو ناير ناجى ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الاضاءة بالاوبرا ، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالاوبرا ، محمد السيد عبد اامقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

وتقدم المطربة السورية فايا يونان عدد من اعمالها الخاصة منها غن ، مثل اليوم ، يا ليته يعلم ، يا قاتلي ، فى الطريق إليك ، أحب يديك الى جانب نخبة من اعمال زمن الفن الجميل ، ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر اضافة الى مختارات من اعمال الطرب.