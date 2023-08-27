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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إشهار آلة حادة .. قرار مهم من نيابة الشروق في واقعة خناقة شوارع

صدى البلد

أمرت، جهات التحقيق باستعجال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات واقعة مشاجرة  الشروق بين أشخاص وإشهار أسلحة بيضاء في مدينة الشروق.

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وكشفت التحقيقات الأولية، أن مشادة كلامية وقعت بين أحد الأشخاص، وعامل توصيل طلبات أمام أحد العقارات بسبب معاتبة الأول للثانى على إستخدامه آلة التنبيه الخاصة بالدراجة النارية قيادته بدون داعي تطورت لإشهار الأول سلاح أبيض "مطواة" تجاه الثانى دون التعدى عليه .

 

وكان، ‏ألقى رجال أمن القاهرة القبض على شخصين بعد مشاجرة بينهما وإشهار سلاح أبيض بمدينة الشروق ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

 

خناقة الشروق


وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض "مطواة" تجاه آخر بمدينة الشروق بالقاهرة.


بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص ، وعامل توصيل طلبات أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشروق بسبب معاتبة الأول للثانى على إستخدامه آلة التنبيه الخاصة بالدراجة النارية قيادته بدون داعي تطورت لإشهار الأول سلاح أبيض "مطواة" تجاه الثانى دون التعدى عليه .

تم ضبط الطرفين والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشروق تداول مقطع فيديو خناقة شوارع شرطة الشروق قسم شرطة الشروق

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