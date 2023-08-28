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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمنات أمنية وأسلحة.. الرئيس الأوكراني يطالب الولايات المتحدة بجعل كييف إسرائيل الثانية

أوكرانيا وإسرائيل
أوكرانيا وإسرائيل

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تأمل بأن تحصل على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة مثل الذي تحصلت عليها إسرائيل.

وأضاف زيلينسكي أنه من المحتمل أن تكون كييف نموذجا مثل إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيكون هناك نقل للأسلحة والتكنولوجيا وتدريب وتمويل وما إلى ذلك.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نحن مستعدون للقتال لفترة طويلة إذا لم نخسر أشخاصا، لكننا بحاجة إلى تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى مثل إسرائيل على سبيل المثال، ويمكن العيش هكذا".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة واشنطن بوست وفقا لبيانات من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنكن قدمت أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات المالية لـ أوكرانيا منذ فبراير 2022، مما يجعل كييف أكبر متلق للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس الجاري، أن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. 

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة ليوبارد الألمانية.

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