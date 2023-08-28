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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير زراعة: مشروع توشكى يوفر فرص عمل دائمة وحياة مستقرة

مشروع توشكى
مشروع توشكى

أكد الدكتور علي إسماعيل، خبير الزراعة الدولي، أن عدد سكان منطقة توشكى عام 1997 كان لا يتجاوز المئات، و لكن الأن أصبح هناك جزء كبير من سكان هذه المنطقة يعملوا بمشروع توشكى من أهالي الصعيد و منطقة الدلتا، و بالتالي أصبح هناك فرص عمل دائمة.

وأوضح علي إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن اليوم أصبح مشروع توشكى مصدر أساسي لتوفير فرص عمل دائمة و حياة مستقرة لأسر مصرية، و يعتبر هذا أول عائد مباشر من هذا المشروع.

وأضاف، وجود مدخلات إنتاج و أسعار مختلفة نتيجة الطاقة و الأسمدة، و هذا يؤدي أن أسعار المنتج الزراعي و أجر العامل اختلفت عن زمان، مؤكدا أن التنمية المتكاملة هي التي تنعكس على الاستقرار الأسري و النفسي للمواطن المصري.  
 

فرصة لأهالي الصعيد

ولفت، إلى ان كل هذه الأمور تساعد المواطن المصري على الاستقرار، و خاصة أهالي الصعيد الذي كانوا يعانون من ظروف دخل منخفض، و تحسن من خلال العمل بهذه المناطق.

الزراعة توشكى فرص عمل مشروع توشكى التنمية اهالي الصعيد

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