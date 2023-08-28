خبير زراعة يكشف عوائق مشروع توشكى وأخر النتائج

أكد الدكتور علي إسماعيل، خبير الزراعة الدولي أن بداية مشروع توشكى كانت عام 1997 و لكن التنفيذ كان 1998 بحضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأوضح علي إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن الهدف من هذا المشروع كان استصلاح 540 ألف فدان، و لكن لم يؤدي هذا الغرض حتى عام 2014، و حتى الأن لم يتم استصلاح سوى 80 ألف فدان فقط.

ولفت، إلى أن ظروف الإمكانيات في هذا المكان تحتاج إلى استثمارات عالية و ضخمة جدا، و ذلك لأن المكان موجود بجانب مصر و لديه طبيعة خاصة من ناحية اختلاف الظروف المناخية عن أراضي الدلتا، موضحا أن المناخ مختلف و الأراضي صعبة و كان معظمها به صخور.

اختلاف المشروع تماما بعد تولي السيسي

ونوه، إلى أن بعد تولي الرئيس السيسي لهذا المشروع قام بسحب هذه المساحات من الشركات المسئولة، و إسناد هذه المهمة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، و أصبح الشكل مختلف تماما عما كان عليه.

