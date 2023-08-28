MEFA:محمد عواد أفضل حارس مرمى لموسم 2021-2022

فاز محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2021-2022، والتي يجرى تقديمها على هامش حفل جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم MEFA.

وأعلن حفل جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم تقديم جائزة استثنائية للاعبين المميزين في الدوري المصري موسم 2021-2022، الذي توج الزمالك بلقبه، ليفوز «عواد» بالجائزة.

وعبر محمد عواد، خلال حفل توزيع الجوائز، عن سعادته بحصد الجائزة، مشيرًا إلى أن هذا الموسم كان استثنائي للفريق، متمنيًا عودته من جديد، وتحقيق الإنجازات ذاتها.

ووعد «عواد» الجماهير بأن يكون الموسم المقبل أفضل، ويحقق الطموحات في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق واجه في الموسم الماضي العديد من الأزمات.