زيلينسكي يكشف تعامل الحلفاء في حال نقل الهجمات إلى داخل روسيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن التحالف الذي يساعد أوكرانيا في حربها ضد موسكو لن يدعم كييف إذا قامت بنقل هجماتها إلى الأراضي الروسية.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام وطنية عندما سئل عما إذا كان الوقت قد حان لمثل هذا الانتقال إلى الأراضي الروسية: "أعتقد أن هذه مخاطرة كبيرة، بالتأكيد سنترك وحدنا".

وأضاف زيلينسكي أن معركة أوكرانيا لاستعادة أراضيها حظيت بدعم كبير من علاقاتها مع حلفائها.

ولفت إلى أن التقدم والمسؤولية التي تتحملها أوكرانيا في ساحة المعركة "دائمًا ما تكون ثنائية"، مضيفًا أن الشركاء الدوليين هم جزء من أي انتصار، وأي تعثر في الهجوم المضاد، وأي أعمال دفاعية، وأي ضعف.

وقال زيلينسكي أيضًا إنه يعتقد أنه من الممكن "الدفع من أجل تجريد روسيا من السلاح" في شبه جزيرة القرم بالوسائل السياسية.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاعًا في الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، حيث قال المسؤولون الروس إن الطائرات بدون طيار والقصف الأوكراني هي المسؤولة عن الهجمات التي أدت في بعض الأحيان إلى إصابة أو مقتل مدنيين.