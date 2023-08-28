نصائح للتفاوض على سعر سيارة مستعملة| تفاصيل

يلجأ الكثير من المواطنين حاليا لسوق السيارات المستعمل ، وذلك لما يتواجد به من سيارات مميزة تناسب كافة احتياجات المواطنين ، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بسهولة ويسر ، وذلك بسبب انخفاض استهلاكها للوقود ، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

نصائح للتفاوض على سعر سيارة مستعملة

نصائح للتفاوض على سعر سيارة مستعملة

ويتم الذهاب الي سوق السيارات المستعمل لشراء سيارة مستعملة ومن هنا يجب الاستقرار علي نوع السيارة التي تريد شرائها ، ومن ثم يتم التفاوض علي سعر السيارة التي وقع عليها الاختيار .

نصائح للتفاوض على سعر سيارة مستعملة

- نصائح للتفاوض على سعر سيارة مستعملة :

نصائح للتفاوض على سعر سيارة مستعملة

1- التحري من سعر السيارة السوقي التي وقع عليها الاختيار سواء بالمواقع المختلفة أو بسوق المستعمل والتفاوض عليه.



2- عند التفاوض مع مندوب مبيعات لشركة سيارات ما ، يجب أن تعرف انه يعلم جميع الحيل الذكية التي يمكنه خادعك بها .

3- يجب شراء السيارة بشكل نقدي وان تبتعد تماما عن تقسيط السيارة ، لان ذلك يعطي فرصة اكبر للتفاوض علي سعر السيارة وشراءها بسعر مميز .

4- تحسين عرض السعر بشكل تدريجي ، أي يجب أن تبدأ الشراء بسعر منخفض .

5- بدء عملية التفاوض بشكل سليم ومكرر لأغراء البائع .

6- التفكير جيدا من أجل استيعاب الأرقام التي تعرض في سعر السيارة .

7- النقاش والتحدث عن سعر السيارة وجميع المصاريف الميكانيكية وأوراقها الرسمية .

8- بعض التجار يقومون بوضع رسوم وهمية لاسترداد الأرباح التي يخسرونها أثناء التفاوض .

9- الحصول على تفاصيل الرسوم الإضافية قبل الموافقة على أي صفقة للشراء .

10- إذا كنت لا تحرز تقدمًا نحو تحقيق صفقة ما فكن دائما على استعداد للمشي .

