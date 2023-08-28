نصائح للتفاوض على سعر سيارة مستعملة| تفاصيل

يلجأ الكثير من المواطنين حاليا لسوق السيارات المستعمل ، وذلك لما يتواجد به من سيارات مميزة تناسب كافة احتياجات المواطنين ، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بسهولة ويسر ، وذلك بسبب انخفاض استهلاكها للوقود ، وتوافر قطع غيارها بسهولة .
ويتم الذهاب الي سوق السيارات المستعمل لشراء سيارة مستعملة ومن هنا يجب الاستقرار علي نوع السيارة التي تريد شرائها ، ومن ثم يتم التفاوض علي سعر السيارة التي وقع عليها الاختيار .
- نصائح للتفاوض على سعر سيارة مستعملة :
1- التحري من سعر السيارة السوقي التي وقع عليها الاختيار سواء بالمواقع المختلفة أو بسوق المستعمل والتفاوض عليه.
2- عند التفاوض مع مندوب مبيعات لشركة سيارات ما ، يجب أن تعرف انه يعلم جميع الحيل الذكية التي يمكنه خادعك بها .
3- يجب شراء السيارة بشكل نقدي وان تبتعد تماما عن تقسيط السيارة ، لان ذلك يعطي فرصة اكبر للتفاوض علي سعر السيارة وشراءها بسعر مميز .
4- تحسين عرض السعر بشكل تدريجي ، أي يجب أن تبدأ الشراء بسعر منخفض .
5- بدء عملية التفاوض بشكل سليم ومكرر لأغراء البائع .
6- التفكير جيدا من أجل استيعاب الأرقام التي تعرض في سعر السيارة .
7- النقاش والتحدث عن سعر السيارة وجميع المصاريف الميكانيكية وأوراقها الرسمية .
8- بعض التجار يقومون بوضع رسوم وهمية لاسترداد الأرباح التي يخسرونها أثناء التفاوض .
9- الحصول على تفاصيل الرسوم الإضافية قبل الموافقة على أي صفقة للشراء .
10- إذا كنت لا تحرز تقدمًا نحو تحقيق صفقة ما فكن دائما على استعداد للمشي .