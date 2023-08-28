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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية اليوم الاثنين 28 أغسطس

المرور
المرور

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني الحالة المرورية اليوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

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وقالت الإعلامية دينا شرف، إن نفق الأزهر يشهد انتظاما للحركة المرورية وسط سيولة في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.

نفس الأمر للمتجه من المنيب إلى الأوتستراد والتجمع، وتوجد بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، كذلك الأمر للقادم من مناطق التجمع وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وتشهد شوارع الجيزة سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وعند الذهاب بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة ونبدأ من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد أن هناك كثافات مرورية نسبية، كما ظهرت كثافات أخرى أعلى كوبري الجامعة.
 

الحالة المرورية المرور جامعة القاهرة القناة الأولى بسنت الحسيني الأزهر

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