رئيس مدينة الغردقة يفتتح معرض أهلاً مدارس بأسعار مخفضة

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتقديم دعم مباشر لأولياء الأمور وتخفيف العبء المالي عنهم قبيل بداية العام الدراسي، يُقيمت مدينة الغردقة معرضًا فريدًا بعنوان 'أهلاً مدارس'. ويهدف هذا المعرض إلى توفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة، تماشيًا مع سياسات الدولة في تعزيز المبادرات التي تخدم المجتمع والتعليم.

قام اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، بجولة تفقدية للتأكد من جاهزية وتجهيزات المعرض، بالتعاون مع الغرفة التجارية. تضمن المعرض ما يقارب 20 محلاً متنوعًا يشمل مكتبات، وبائعي الزي المدرسي، وشنط المدرسة، وأحذية الطلاب، بالإضافة إلى سوبر ماركت يقدم مستلزمات منظفات المنزل والمجمدات.

من المقرر أن يُفتتح المعرض بالقرب من اللوحة الجدارية بشارع النصر، ابتداءً من بداية الشهر المقبل، حيث يقدم تجربة تسوق مميزة للأهالي لاقتناء احتياجات أبنائهم المدرسية بأسعار تنافسية وجودة عالية.

رافق الرئيس ياسر محمد حماية خلال الجولة الأستاذ نشأت جودة، سكرتير المدينة، والأستاذ مصطفى مرزوق، مدير مكتب رئيس المدينة، إلى جانب الأستاذ أنطونيوس صلاح، ممثل الغرفة التجارية. يأتي هذا المعرض ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي تسعى مدينة الغردقة إلى تقديمها لخدمة الأسر والطلاب ودعم قطاع التعليم في المنطقة.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول معرض "أهلاً مدارس"، يمكن التواصل مع مكتب رئيس مدينة الغردقة.