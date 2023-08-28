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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي السوبر الأفريقي

الأهلي
الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتأكد غياب عمرو السولية نجم وسط ملعب الفريق نتيجة تعرضه لإصابة قوية بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للابتعاد عن الملاعب لمدة شهر ونصف .

وسافرت بعثة الأهلي إلى النمسا للدخول في معسكر مغلق و يشهد المعسكر تواجد عدد من الوجوه الجديدة التى انضمت الفريق خلال الانتقالات الشتوية او العائدة من الاعارة او التى تم تصعيدها من الناشئين 
ويتواجد كلا من إمام عاشور "ميتلاند الدنماركي" ورضا سليم "الجيش الملكي المغربي" و صلاح محسن العائد من "سيراميكا "و كريم نيدفيد العائد من "فيوتشر" ولاعبى فريق الشباب كريم الدبيس ورأفت خليل ومعتز محمد ومحمد زعلوك.

وتضم بعثة الأهلى كل من 
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - رأفت خليل - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمود متولي - رامي ربيعة - معتز محمد - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمد فخري - كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد الضاوي كريستو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - كهربا - صلاح محسن - محمد زعلوك.

 

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