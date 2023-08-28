محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الدورية لبحث ومناقشة مستجدات ملف الاستثمار والمناطق الصناعية

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عقد اجتماعاته الدورية لمناقشة ملف الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة والوقوف على بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين وبحث الحلول لها خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام الذي يساهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030.

لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (المحافظة وإدارة الاستثمار والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وغيرها) لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومواجهة التحديات موضحاً أننا نعمل كجهاز تنفيذي بالمحافظة جنباً إلى جنب في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع وفقاً للقانون والإمكانات المتاحة طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية ... جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة.



وقد تناول اللقاء استعراض المساحات وقطع الأراضي المستغلة وغير المستغلة والمصانع العاملة والمتعثرة بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظة فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمناطق صناعية بالمحافظة وما وصل إليه مراحل العمل بمشروعي الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ببني غالب بأسيوط وعرب العوامر بأبنوب ودشلوط بديروط.



وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة ويساعد في تعظيم حركة الإنتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة المتنوعة، لافتاً إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن وفقاً للإمكانات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن مشدداً على ضرورة نهو أعمال توصيل المرافق للمناطق الصناعية وفقاً للخطة الموضوعة في أسرع وقت ممكن.



الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).