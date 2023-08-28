إنذار سعودي أحمر بسبب هطول أمطار غزيرة على مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية اليوم الإثنين، تنبيهاً “إنذار أحمر” من هطول أمطار غزيرة على محافظتي الليث والقنفذة، والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن تلك الأمطار مصحوبة برياح نشطة وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.



كان قد حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، من هطول أمطار في مكة المكرمة وعسير والباحة، اليوم الإثنين.

وكتب المركز السعودي للأرصاد عبر منصة “إكس”، أن “منطقة مكة المكرمة تشهد هطول أمطار تصل إلى حد السيول حتى مساء غد الاثنين، وتصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وأضاف: “كما تشهد منطقة عسير هطول أمطار تصل إلى حد السيول، وتصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتؤثر في البرك والقحمة حتى الساعة التاسعة مساء الغد”، مضيفا أن “منطقة الباحة تتعرض إلى أمطار غزيرة تصل إلى تدفق سيول وتصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى انعدام في الرؤية”.