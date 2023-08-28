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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وقف معاش الأرملة والمطلقة بسبب الزواج.. وهذه إجراءات الحصول عليه

المعاشات
المعاشات

تتعدد حالات وقف المعاش وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، والتي من بينها زواج الأرملة أو المطلقة أو حتى عملهن، حيث يخالف ذلك الاشتراطات التي وضعها القانون رقم 148 لسنة 2019 للاستحقاق المعاش، والتي يجب توافرها في المستحقين للمعاش من أجل استمرار صرف تلك المستحقات التي كفلها لهم القانون الجديد الذي بدأ العمل به في 2020.

ووضع قانون المعاشات الجديد شروطًا مستحدقة لاستحقاق المعاش، سواء بالنسبة للمستحقين الأصليين للمعاش، أو بالنسبة للمتسحقين للمعاش عن الزوج المتوفي أو الأب المتوفي، حيث يجب استيفاء الشروط من أجل صرف المعاشات لاستحقاق المعاش عنهم، وذلك بحسب ما تنظمه القوانين واللوائح التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.

وقف المعاش بسبب الزواج

يتم وقف المعاش وفقا لـ قانون المعاشات الجديد، بالنسبة للأراملة أو المطلقة في حال زواجهن، حيث أن القانون يعطي لهم الحقو في تقاضي المعاش عن الزوج المتوفي أو عن الأب بالنسبة للمطلقة، في حال لم يحدث زواج بعد ذلك، فإن وقع الزواج ينم في هذه الحالة وقف المعاش على الفور، وذلك وفقًا لنص قانون التأمينات والمعاشات.

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ويجب على الأرملة أو الزوجة في حالة وقوع الزواج، التوجه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية والمكتب التابعة له، للإبلاغ بواقعة الزواج، وذلك من أجل وقف المعاش، لأنه في حالة استمرار صرف المعاش أثناء الزواج، يتم خصم المبلغ الذي تم صرفه من قبل التأمينات والمعاشات، لأن غير مستحقة في تلك الحالة.

وقف المعاش بسبب العمل

وليس الزواج فقط هو الذي يؤدي إلى وقف المعاش عن الأرملة أو المطلقة، فهناك حالة أخرى يتم فيها وقف المعاش على الفور، وهو العمل، حيث يوقف المعاش عن الالتحاق بأي عمل يدر دخلًا للأرملة أو المطلقة المعاش على الفور، وذلك لعدم استيفاء الشروط التي حددها القانون في هذا الصدد.

ولا يوقف المعاش في المطلق في حال العمل، فهناك حالات يتم فيها استمرار صرف "جزء" من المعاش، وذلك إذا لم قلت قيمة العمل الذي التحقت به أقل من قيمة المعاش، حيث اشترط القانون لوقف المعاش بشكل نهائي، أن يكون المرتب الذي يتم تقاضيه من جهة العمل، يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

وفي حال كانت قيمة الراتب أقل من قيمة المعاش، يستمر صرف المعاش ولكن القيمة تكون هي الفرق ما بين قيمة العمل وقيمة المعاش الذي يتم الحصول عليه.

متى يتم صرف المعاش

ويتم صرف المعاش للمستحقين "الأرملة أو المطلقة، بداية من أول شهر حدثت فيه الوفاة، ويستمر صرف المعاش في المطلق، ما لم يحدث إخلال بالشروط التي نص عليه قانون المعاشات الجديد.

الإجراءات المطلوبة للحصول على المعاش

وحدد قانون المعاشات الجديد ولائحته التنفيذية الإجراءات والأوراق المطلوبة لحصول المطلقة والأرملة على المعاش، وجاءت كالتالي:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.
يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل، إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام.
- بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى، إذا كان العمل بالقطاع الخاص.
- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.
- فى حالة رغبة الأرملة بالإنتفاع بالعلاج والرعاية الطبية يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك وعدد 2 صورة فوتوغرافية مقاس 4×6.

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