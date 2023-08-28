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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جريمة بطريق المقابر .. القصة الكاملة لإعدام عامل أنهى حياة سائق توكتوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة  المتهم "ر.ع.ر" بالاعدام شنقا عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بقتل المجني عليه "ا.م.ح".

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من، المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

تعود أحداث القضية المقيدة 6382 لسنة 2823 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه لسرقته بمنطقة مقابر أم كبيبة دائرة القسم.

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كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، قيام المتهم "ر.ع.ر" عامل، بأن طلب من المجني عليه " أ.م.ح" سائق توك توك، لتوصيل المجني عليه إلي أحد أماكن الدائرة، وحال سيره بالطريق بمنطقة مقابر أم كبيبة، قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض قرن غزال، كانت بحوزته، إلا أن المجني عليه قاومه وحاول الفرار فطعنه بالصدر كي يتمكن من إتمام فعلته، وسرقة المجني عليه، واستغاث المجني عليه بأحد الخفر بمنطقة المقابر وتمكن من ضبط وتسلميه الي الشرط.

تحرر محضر بالواقعة، وقرر المتهم بالتحقيقات باستدراج المجني عليه إلي منطقة مقابر أم كبيبة، كمكان خال من المارة لسرقة متعلقاته، وتبين من الدليل الفني، أن تقرير الصفة التشريحية لفحص وتشيرح المجني عليه، أن إصابته حيوية حديثة وهي جرحان كل منهما طعني نافذ ينشأ عن أداة ذات نصل حاد مثل المطواة وتعزي الوفاة لذلك الجرحان بما أحدثاه من قطع في القلب والكبد، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم .

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