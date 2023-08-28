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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف بـ75 مليون دولار خلال أسبوع

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 16 وحتى 24 أغسطس الجاري، تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار.

وأكد وزير الزراعة، في تصريحات له، أن الإفراج شمل 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار، ونحو 29 ألف طن من فول الصويا، بقيمة حوالي 21 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار.

كما أشار إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 24 أغسطس الجاري، بلغ نحو 7.3 مليون طن منهم 5.3 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

الذرة والصويا

وأوضح أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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القصير: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف بـ75 مليون دولار خلال أسبوع

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